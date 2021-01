[아시아경제 오주연 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,359,452 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 작년 매출·영업익 '사상 최대' 신기록 행진(상보)정부가 확보한 ‘모더나’ 백신! 대량 위탁생산 관련 폭등 株는?삼성전자 ‘ㅇㅇㅇ’ 정책 발표했다! 신고가의 비밀! close 는 지난해 영업이익이 3조1918억원으로 전년대비 31.0% 증가했다고 8일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr