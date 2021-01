[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도에서 코로나19 확진자 6명이 추가됐다.

8일 제주도에 따르면 전날 기준 6명이 확진 판정을 받아 제주 471~476번 확진자로 분류됐다.

이달 현재까지 양성 판정을 받은 확진자는 55명이다.

최근 일주일 사이 신규 확진자는 7.8명 꼴로 발생한 것으로 조사됐다.

이번에 추가된 확진자 6명은 도내 확진자 관련 2명, 타지역 확진자 관련 1명, 동백주간활동센터 관련 1명, 감염경로 미상 2명 등이다.

방역당국은 감염 경로를 알 수 없는 확진자 관련 역학조사를 진행하고 있다.

제주지역 누적 확진자 수는 476명으로 늘었다.

