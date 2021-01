움직임으로 '로봇'을 조종한다

서울대 연구팀 고성능 소프트 센서 개발

한층 더 섬세한 원격 조작 가능

[아시아경제 황준호 기자] 손목과 같은 관절 부위에 부착하면 신체 움직임만으로 로봇 또는 컴퓨터에 다양한 명령을 전달하는 것이 가능한 센서가 개발됐다. 보다 직관적으로 기기를 조작할 수 있는 기술로, 웨어러블, 로봇 등 다양한 분야에 활용이 가능할 것으로 예상된다. 박용래 서울대학교 공과대학 기계공학부 교수의 연구팀은 이 같은 기능을 가진 센서 기술을 개발해 관련 연구 결과가 국제 학술지인 사이언스 로보틱스에 실렸다고 9일 밝혔다.

하나의 센서로 복합적 움직임을 감지한다



연구팀이 개발한 센서는 하나의 센서만으로 인장, 굽힘, 압축과 같은 개별 변형을 감지할 뿐만 아니라, 두 개 이상의 변형까지도 감지할 수 있는 다기능 소프트 센서다. 이 센서는 실리콘 고무 재질로 구성돼 있고, 막대 형태의 구조 내부에 미세한 관이 있다. 이 관 안에는 전기 전도성이 있는 투명한 이온 용액이 들어있고, 센서 구조 외벽에는 얇은 전도성 직물이 부착돼 있다. 이 센서는 늘리거나 휘는 등 변형을 가하면 이온 용액의 빛 투과도, 전기 전도도, 전도성 직물의 전기저항 변화를 측정해 다양한 종류의 변형을 동시에 감지하는 형태로 작동한다. 이 같은 원리를 통해 굵기 6mm, 길이 7cm 정도인 센서를 관절에 부착하면 신체 움직임만으로 로봇 또는 컴퓨터에 다양한 명령을 원격으로 전달할 수 있다.

부드러운 웨어러블 기기나 로봇에 활용 가능



연구팀은 이 센서를 이용해서 웨어러블 인터페이스도 제작했다. 이를 이용해 로봇팔, 드론과 같은 기기들을 원격으로 쉽게 조작 가능하다는 것도 확인했다. 특히 소프트 로봇과 결합이 하면 로봇의 움직임까지도 정확하게 파악할 수 있다는 것을 파악했다. 박용래 교수는 "이 기술을 통해 로봇을 훨씬 더 직관적이고 쉽게 원격으로 조작할 수 있는 웨어러블 기술 개발이 가능할 것"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr