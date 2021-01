종로구 창의문로 교통·보행환경 개선 작업 마쳐

친환경보도 포장, 휴식 제공할 벤치 조성, 교통환경개선 공사 진행 지난해 12월 완료... 5일 ‘신영삼거리 육교’ 승강기 세 군데 개통

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)가 ‘창의문로 교통·보행환경 개선사업’을 완료, 주민들에게 교통편의 및 쾌적한 보행환경을 제공하고 있어 눈길을 끈다.

창의문로가 자리한 부암동주민센터 일대는 인근 상가 앞 불법 주정차가 잦은데다 노후화되고 좁은 보도에 지상 지장물들이 여럿 자리해 그간 민원이 꾸준히 제기돼 온 곳이다.

이에 종로구는 주민 불편을 해소하기 위해 시비 7억 원의 예산을 배정받고 2019년 12월 설계용역에 착수, 부암동주민센터 앞 교통개선 사업까지 추가로 반영해 최근 공사를 마쳤다.

이번 보행환경 개선사업은 2011년을 시작으로 종로구가 꾸준히 추진해 온 친환경보도 포장, 주민 휴식을 위한 벤치 조성 등의 내용을 담고 있다.

친환경보도는 모래와 돌(화강석)만을 사용해 시공하는 포장방법이다. 반영구적으로 사용할 수 있는 자연재료인 화강석을 사용해 장기적으로 유지보수가 가능하고 재포장 비용이 절감되며 표면 가공을 통한 미끄럼 사고 방지, 모서리 가공을 통한 도시미관 개선 등의 효과를 거둘 수 있다.

또 터널관리사무소 앞 좁은 보도를 2m 확보해 이곳에 수목과 돌벤치가 어우러진 휴식처를 조성한 점 역시 돋보인다.

부암동주민센터 앞 교차로 교통개선을 위해선 기존 교통섬을 축소, 좌회전차선을 확보 및 이동했다. 신호기, 신호등을 교체하고 교통표지판을 다수 배치해 혼선을 최대한 줄이려 했으며 고원식 횡단보도를 도입해 보행자 안전을 확보했다.

이밖에도 구는 위험수목을 제거, 도시비우기 사업과 연계해 전신주를 통합·이설했을 뿐 아니라 북악스카이웨이3교 하부 공간 재도장, 동식물 디자인 도입 등으로 도시 미관을 향상시켰다.

아울러 종로구는 이달 5일 신영삼거리 보도육교에 교통약자를 배려한 승강기를 개통했다. 1992년 세워진 신영삼거리 육교는 세검정로, 평창문화로, 진흥로 등 세 방향으로 계단 총 6개가 설치돼 있고 매년 안전점검을 통해 관리해 왔다.

인근에 세검정 초등학교가 있어 초등학생 및 노약자 인구가 많다는 특징을 지니고 있으나, 승강기 없이 계단으로만 연결돼 있어 육교 이용이 불편한 교통약자들은 근처 횡단보도로 돌아가는 경우가 많았다.

이에 주민과 어린이 안전을 확보하고 보행편의를 증진시키기 위해 세 방향의 계단 각 한 곳을 철거하고 승강기 3개소를 설치하는 공사를 진행했다. 지난해 12월 공사를 완료했으며 안전검사까지 모두 마친 후 새해 시작과 함께 승강기를 개통하게 됐다.

한편 지난해 12월에는 ‘사직로~인왕산로 보행환경 개선공사’를 완료, 그간 이 일대서 꾸준히 제기돼 온 차량통행 불편 민원 등을 말끔히 해소한 바 있다.

특히 문화재청의 사직단 복원정비사업과 함께 진행해 조선 전기, 토지신과 곡물신에게 제를 올리던 ‘사직단’ 품격을 한층 높이고자 노력하였다는 후문이다.

김영종 종로구청장은 “보행약자를 배려하면서도 각 지역별 특성에 맞는 환경 개선공사를 진행해 주민과 관광객들의 편의를 높이고자 한다”면서 “주민들이 노후했거나 손상된 도로상황 등으로 불편함을 느끼지 않도록 세심한 주의를 기울이며 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

