[아시아경제 임춘한 기자] 김병욱 국민의힘 의원이 7일 자신에게 제기된 성폭행 의혹의 결백을 밝히겠다며 탈당 의사를 밝혔다.

김 의원은 이날 입장문을 내고 "당에 부담을 주지 않기 위해 탈당한다"며 "결백을 밝힌 후 돌아오겠다"고 말했다.

국민의힘은 이날 오후 긴급 비상대책위원회를 열고 김 의원에 대한 의혹을 검토하고 향후 대응 방향을 논의할 예정이었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr