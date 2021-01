與 "기존 방식대로 경선룰 확정...당원투표·시민여론 각 50%"

여성가산점도 그대로...박영선 장관 출마할 경우 10% 가산점

부산의 경우 1·2차 경선 진행

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 '권리당원 투표 50%, 일반국민 여론조사 50%'로 4월 재·보궐선거 후보를 선출하기로 했다.

강선우 민주당 재보선기획단 대변인은 7일 기획단 회의 직후 브리핑에서 "권리당원 50%, 일반선거인단 50%의 큰 틀을 유지한다"며 "시민 참여나 흥행을 위한 세칙은 각 시의 선거기획단에서 정하도록 위임하려고 한다"고 말했다.

부산은 1,2차 경선을 나눠 치를 전망이다. 강 대변인은 "50%대 50%라는 큰 틀을유지하되 예를 들면 부산은 경선을 1, 2차 경선으로 나눠서 하는 안을 얘기했다"고 말했다. 이어 "예를 들어 1차 경선에서 일정 숫자의 권리당원, 일정 숫자의 일반 시민이 투표를 하고 그 결과를 바로 공개를 하고, 그 다음에 시간이 흐르면 2차 경선하는 것으로 하고 디테일은 각 시가 달리 하도록 하것"이라고 말했다.

여성가점에 대해서도 "(기존 당헌당규에) 정해진대로"라고 답했다. 민주당 당헌당규에 따르면 전·현직 국회의원, 지방자치단체장을 지낸 여성 후보자는 당내 경선에서 본인이 얻은 득표수의 10% 가산을 받는다. 그렇지 않은 시민 여성 후보자는 25% 가산, 기타 정치 시민은 최대 20% 가산을 받을수 있다. 이에 따라 박영선 중소벤처기업부 장관이 출마할 경우 10%의 여성가산점을 받게 된다. 서울시장 제3후보론에 대해선 "논의가 없었다"고 말했다.

경선을 거쳐 후보가 정해지는 시점에 대해선 대해선 "서울은 설 이후에 후보가 정질 것 같고, 부산은 조금 더 뒤인 3월쯤 정해질것 같다"고 말했다. 이날 기획단에서 의결한 내용은 8일 최고위원회에서 보고 후 확정될 예정이다.

