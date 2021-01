조선대 7~11일 2021학년도 정시모집 원서 접수

신입생 1431명 선발…가군 740명·나군 691명

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 2021학년도 정시모집에서 1431명의 신입생을 선발한다고 7일 밝혔다.

정시모집 가군에서는 740명, 나군에서는 691명을 모집한다.

가군에서는 수능일반전형으 680명, 지역인재전형 31명, 군사학과11명(여학생 1명 포함), 실기전형 12명, 농어촌학생전형 6명을, 나군에서는 수능일반전형 502명, 실기전형 128명, 만학도전형 4명, 특성화고 등을 졸업한 재직자전형 53명, 농어촌학생전형 4명을 뽑는다.

광주와 전남지역으로 한정 지역인재전형은 의예과 23명, 치의예과 8명 등 총 31명을 선발한다.

특히 신설학과인 첨단에너지공학과와 인공지능공학과가 통합된 아시아언어문화학부, 유럽언문화학부, 모집단위명이 변경된 신소재공학과에서 첫 신입생을 모집한다.

정시모집에서는 사범대학과 미술체육대학을 제외한 대부분의 모집단위에서 수능 100%로 선발한다.

군사학과는 2단계로 선발하며 1단계는 수능100%로 4배수를, 2단계에서는 수능과 체력검정, 면접평가로 최종 선발한다.

원서접수는 이날 시작해 11일 오후 6시까지 진행한다.

실기고사의 경우 가군은 19일, 나군은 21일, 사범대학 면접고사는 22일 각각 시행될 예정이다.

최종합격자 발표는 29일, 군사학과는 내달 7일 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr