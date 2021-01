홍익표 “학대 피해아동 이름 부각 바람직하지 않아”

[아시아경제 전진영 기자] 홍익표 더불어민주당 정책위의장이 7일 최근 논란이 된 아동학대 사건에 대해 “ 피해 아동의 이름이 부각되는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.

홍 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “한 가지 언론에 말씀 드린다. 피해 아동의 인격권 존중과 사건 본질에 걸맞은 사건 명명이 필요하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “과거 피해아동 이름(을 딴 사건)에서 조두순 사건으로 사건 이름이 바뀌었듯, 이 사건에 대해서도 적절한 명칭을 만들어야한다”고 강조했다.

이어 “오늘 법제사법위원회 법안소위에서는 아동학대처벌법과 민법의 논의도 이뤄진다”며 “아동학대 범죄 형량을 강화하는 한편, 부모의 자녀징계권을 폐지하는 입법 절차를 통해 아동학대 피해자 발생을 막기 위한 제도적 정비”라고 말했다.

그러면서 “유사한 사건 발생 시 경찰력 발동을 강화하고 책임도 엄중하게 묻는 동시에 면책 기준도 마련, 경찰이 적극적으로 역할을 수행하는 제도적 차원의 보장도 검토하겠다”고 덧붙였다.

