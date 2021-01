연체율 우려에 수수료율 재산정까지…카드업계 "올해도 산 넘어 산"

다중채무자 비중 63%

연체 가능성 높아 취약자산

상환유예 후 부실뇌관 우려

[아시아경제 기하영 기자]올해 카드업권을 둘러싼 경영환경이 녹록지 않을 것이라는 전망이 나왔다. 정부의 상환유예 조치로 대출 부실이 터져나올 수 있는 데다 가맹점수수료율 재산정을 앞두고 수익성 저하 우려가 제기되고 있어서다.

7일 나이스신용평가에 따르면 지난해 3분기 기준 7개 전업카드사(신산·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나)의 대출성 자산(카드론, 현금서비스, 대출성 리볼빙) 중 금융사 대출 3건 이상을 보유한 다중채무자의 비중은 63.0%인 것으로 집계됐다. 전 분기(62.6%) 대비 0.4%포인트 늘어난 수치다. 다중채무자의 자산 비중은 2018년 말 60.3%, 2019년 말 61.7%로 증가세다.

카드사의 대출성 카드자산은 상대적으로 담보여력과 부채상환능력이 떨어지는 영세자영업자들이 주 이용 대상이다. 특히 다중채무자 관련 대출성 자산의 경우 저소득·저신용 차주 비중이 높으며, 연체의 전이 가능성이 높다는 점에서 통상 취약자산으로 분류된다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 자영업자들이 부채상환능력이 떨어지고 있음에도 지난해 3분기 기준 7개사 합산 연체율(1개월 이상)은 1.4%로, 전년 말(1.5%) 대비 하락했다. 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 어려움에 처한 중소기업·소상공인의 원리금 상환유예 조치를 시행하고 있기 때문이다.

상환유예 조치가 올 상반기에 종료될 예정인 가운데, 코로나19 장기화로 경제활동 위축이 심화되면 저소득·저신용자의 부실이 커지면서 카드사의 연체율 상승에 위험요인으로 작용할 수 있다는 우려가 커지고 있는 상황이다.

올해 예정된 가맹점 수수료율 재산정 역시 카드업계의 위험요인이다. 신용카드사의 주 수입원인 가맹점수수료수익이 낮아지면서 카드사들은 수익성 악화에 직면해왔다. 적격비용을 기반으로 3년마다 가맹점수수료율을 조정하는데 신용카드사의 가맹점수수료율은 2015년 이후 하락 추세다. 2016년, 2019년 두 차례 모두 가맹점수수료율이 낮아졌다. 아울러 올 하반기부터 법정최고 금리가 24%에서 20%로 인하되면서 현금서비스 등 수익도 악화될 것으로 전망된다.

업계 관계자는 "코로나19 관련 금융지원 조치가 끝나면 한번에 부실폭탄이 터질 수 있다"며 "올해는 가맹점수수료율 재산정과 법정최고 금리인하 등도 예정돼 있어 수익성 하락에 대한 우려가 커지고 있는 상황"이라고 말했다.

