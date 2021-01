정진석 "국민의힘-국민의당, 단일화에 앞서 통합부터 하자"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 공천관리위원장인 정진석 의원이 국민의힘과 국민의당이 선통합-후단일화를 해야 한다고 목소리를 높였다. 통합 없이는 단일화도 없다는 것.

정 의원은 7일 페이스북을 통해 "문재인 정권의 폭정, 의회민주주의 파괴를 끝내기 위해 우리 모두가 사심을 버려야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "국민의 힘, 국민의 당은 시장경제와 자유민주주의 헌법가치를 수호하려는 정당이고 가치를 공유하는 정당"이라며 "두 당의 통합이 후보단일화에 우선해야 한다. 선통합, 후단일화가 해답"이라고 말했다.

정 의원은 "범야권 후보들이 자기중심적 후보단일화 방식에만 집착하지 말고, 자유세력-헌법수호 세력의 통합에 나서야 한다"며 "표를 극대화화려는 정치공학, 표를 한 표라도 더 늘리려는 후보단일화가 국민들에게 무슨 감동을 줄 수 있겠나"고 말했다.

그는 국민의힘에서 나온 후보들을 향해 "서울시장, 부산시장 되겠다고 손을 든 우리 진영 사람들에게 묻겠다"며 "서울 부산 지역에서 '국민의힘' 지지도가 앞선 것이, 우리가 잘해서냐"고 반문했다.

국민의힘 지지율이 높게 나타나는 것은 '정권 심판론' 때문이라는 것. 정 의원은 "(국민의힘 지지도 상승은) 문재인 정권의 실정과 폭정을 제발 중단시켜달라는 국민의 울분이 응집된 결과"라며 "그렇다면 이번 서울 부산 시장 선거에서 '후보 변수'는 사실상 사라진 것"이라고 말했다.

그는 안철수 국민의당 대표에게도 "안 후보는 '내가 국민의힘 바깥에 있어야, 중도 표가 나를 중심으로 결집한다'고 얘기한다. 누가 그런 엉터리 이야기를 하나"며 "지금 중도 표가 '폭정 종식'의 간절함 바람 때문에 제1야당으로 기울어지고 있다"고 지적했다.

국민의힘 측 후보들과 안 후보 모두 단일화를 위해 뭉쳐야 한다는 뜻으로 읽힌다. 그는 "후보단일화, 경선 규칙, ‘원 샷’, ‘투 샷’, 별 의미없는 이야기"라며 "반헌법적인 문재인 정권을 심판하고 정권교체를 이루자는 대의를 위해 뭉치는 것, 이것이야말로 국민의 열망을 받드는 길"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr