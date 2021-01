쿠팡, 신년맞이 '뷰티드럭스토어' 기획전

선별된 품목 최대 56% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 새해를 맞아 인기 뷰티·스킨케어 제품을 한자리에 모아 이달 9일까지 '뷰티드럭스토어' 할인 기획전을 진행한다고 7일 밝혔다.

'라네즈 크림스킨', '에스쁘아비실크 쿠션', '바닐라코 커버리셔스 파운데이션' 등 많은 관심을 받았던 뷰티 상품을 할인된 가격에 선보인다. 또 쿠팡에서 그동안 판매량 기준으로 꾸준한 인기를 누려온 대표 상품들을 선정해 할인된 가격으로 판매한다.

이번 기획전을 통해 '약국화장품'으로 불리는 더마코스메틱 베스트셀러 상품도 만나볼 수 있다. 유리아쥬, 바이오더마, 눅스, 세타필 등 자극 성분을 줄이고 피부 개선 효능을 강화한 인기 브랜드 제품들을 할인 판매한다.

쿠팡은 고객들이 알뜰하게 쇼핑하며 새해를 시작할 수 있도록 최대 56%의 할인 혜택과 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 이병희 쿠팡리테일 부사장은 "더 많은 고객들이 합리적 가격으로 건강하고 아름다운 피부를 가꿀 수 있도록 이번 뷰티 드럭스토어 기획전을 진행하게 됐다"며 "새해에도 쿠팡은 호응도가 높은 트랜디한 제품들을 선별해 고객들이 더 쉽고 편리하게 쇼핑할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

