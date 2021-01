제주 카지노에서 현금 145억원 사라져… 금고 담당 직원 연락두절

[아시아경제 김영은 기자] 제주 지역 카지노에서 현금 145억6000만원이 사라져 경찰이 수사하고 있다.

제주 신화월드에 따르면 지난 4일 오후 람정엔터테인먼트코리아(람정코리아)의 랜딩카지노에 보관 중이던 한화 145억6000만원이 사라졌다. 람정코리아는 6일 "지난 4일 랜딩카지노 금고에 보관 중이던 한화 145억6000만원이 사라진 사실을 확인하고 서귀포경찰서에 수사를 의뢰했다"라고 밝혔다.

랜딩카지노는 람정코리아가 운영하고 있는 카지노 업장이며, 사라진 돈은 모두 현금이다.

람정코리아에 따르면 돈을 관리하던 외국 국적의 직원 A 씨는 지난 연말 휴가를 떠난 이후 연락이 끊긴 상태다. 현재 휴가 기간이 끝났지만 별다른 연락 없이 출근하지 않는 것으로 알려졌다. 수사 당국은 A 씨가 중동 지역에 머무르고 있는 것으로 파악하고 있다.

현금이 사라진 사실을 확인한 람정코리아 측은 서귀포경찰서에 수사를 의뢰했으며, 경찰은 신화월드에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석 중이다.

람정코리아에 의하면 사라진 현금은 랜딩카지노 운영자금이 아닌 홍콩 본사에서 람정코리아에 맡겨둔 돈으로, 당장 제주신화월드와 랜딩카지노 운영에는 큰 영향이 없다고 설명했다.

2018년 3월 문을 연 제주 랜딩카지노는 인천 파라다이스시티에 이어 국내 카지노 중 두 번째로 큰 규모다.

