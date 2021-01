양천구, 2020년 지역안전도 평가 '서울시 1위'

행정안전부 주관 2020년 자연재해 지역안전도 평가 진단에서 A등급 선정...서울 25개 자치구 중 1위로 자연재난 피해 시 국고 추가지원 인센티브 달성

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 행정안전부가 주관한 2020년 자연재해 지역안전도 진단 평가에서 최고 등급인 A등급을 달성, 서울시 25개 자치구 중 1위에 선정되는 성과를 이뤄냈다.

이번 지역안전도 평가는 행정안전부가 전국 228개 자치단체의 자연재해에 대한 방재역량을 높이기 위해 자연재해 위험요인(14개 지표), 방재대책추진(26개 지표), 시설점검 정비실적(13개 지표) 등 3개 부문 53개 세부진단항목별 평가점수를 합산해 A등급부터 E등급까지 5개 등급으로 평가했다.

A등급에 가까울수록 지역의 안전도가 우수하다는 것을 의미한다.

양천구는 전년도까지 지역안전도 평가에서 서울시 지자체 중 보통수준의 평가에 그친 바 있으나 이에 대한 개선 대책을 수립해 꾸준히 노력해 왔다.

서울시에서 진단한 여름철 풍수해대비 최우수기관 평가 및 겨울철 제설대책 추진 우수기관으로 선정된 점 등이 행정안전부 평가에서도 좋은 등급을 받은 것으로 구는 분석했다.

이번 지역안전도 평가에서 A등급을 달성한 양천구는 서울시 25개 자치구 중 1위에 선정되는 쾌거를 이뤄 내년도 자연재난 피해 시 국고 추가지원율 2% 가산 등 인센티브를 받게 됐다.

김수영 양천구청장은 “탄소 과다 배출 및 급속한 지구 온난화 등 기후 위기로 인해 주거와 건강, 직업 등 우리 일상의 안전을 위협받는 일이 많아지고 있다”며 “양천구는 잠재된 재난 위험요인을 사전에 파악하고 대비하는 등 재난 피해를 최소화하는 안전 인프라를 구축해 안전도시 양천을 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.

