인터넷 방송 중 지적장애 여성 강제추행한 BJ땡초, 경찰에 긴급체포

인터넷 방송 플랫폼 출연시키며 수익 올려

[아시아경제 임주형 기자] 지적장애를 가진 여성에게 돈을 주겠다며 인터넷방송에 출연시킨 뒤 옷을 벗으라며 협박하는 등 성추행한 BJ 땡초가 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청은 6일 BJ 땡초라는 이름으로 활동하며 장애인 강제추행 등 혐의를 받는 A(26) 씨를 경기 부천에서 체포했다고 밝혔다.

A 씨는 최근 인터넷방송을 하던 중 지적장애를 앓는 여성 B 씨를 불러 강제 추행한 혐의를 받는다.

A 씨 혐의에 대한 의혹이 중고자동차 판매사이트인 '보배드림'에서 제기되자 경찰은 내사에 착수한 뒤 A 씨의 신원과 소재를 확보, 긴급체포했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 A 씨의 강제추행 혐의 및 추가 범행, 공범 여부 등에 대해 엄정히 수사할 방침이다.

앞서 전날(5일) 해당 인터넷 커뮤니티에서는 'BJ 땡초 지적장애 3급 데리고 방송'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 동영상 스트리밍 사이트인 '아프리카TV'에서 활동하는 BJ가 B 씨를 이용해 여러 방송 플랫폼에서 수익을 올렸다고 주장했다.

그러면서 "인지능력이 전혀 없는 사람을 데리고 다니면서 하루종일 짜장면 한그릇 사주고 자기 방송으로 별풍선(유료 아이템)을 받고, 리액션은 B 씨를 시킨다"며 "B 씨는 하루종일 춤추고 땡초는 아무 것도 안 하고 앉아서 말만 몇마디 한다"고 적었다.

또 "(시청자들이) B 씨 배고프니까 밥을 사달라고 하면 자기가 받을 후원이 들어오기 전까진 절대 안 사줬다"며 "다른 방송에 데리고 가서 '벗방(벗는 방송)'을 시켰다"고 했다.

글쓴이는 "지금도 이 BJ는 당당하며 지적장애인을 돈벌이로 사용하는 것을 지적하는 시청자들을 우롱한다"며 "지적장애를 돈벌이로 쓰는 악질 BJ의 만행을 공론화 시키려는 것"이라고 강조했다.

