[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 6일 오전 자율방재단 임원진과 함께 영등포 통합관제센터를 둘러보고 있다.

채 구청장은 이 날 오후 9시를 기해 서울 전역에 한파경보가 발효됨에 따라 자율방재단 임원들과 한파 종합대책을 점검하는 시간을 가졌다.

아울러, 관계부서에 구민분들 피해 없도록 시설물 안전관리와 취약계층 보호 등 철저한 대비를 당부했다.

채 구청장은 겨울철 재난에 신속하게 대응, 구민의 안전과 재산을 최우선으로 지켜내겠다고 전했다.

