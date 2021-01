[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 코로나19 감염 확산 방지 및 소방 관련 민원인의 편의를 위해 온라인으로 민원처리가 가능한 ‘소방민원센터’를 이용해 달라고 6일 밝혔다.

이용방법은 소방민원센터 홈페이지에 가입 후, 공동인증서(공인인증서) 또는 디지털원패스를 등록하면 된다.

소방 민원 제출 및 진행 상황과 처리결과도 간편하게 확인 가능하다.

이용 가능한 민원종류로는 ▲소방시설 등 작동기능점검 실시결과 보고 ▲ 소방시설 등 종합정밀점검표 보고 ▲소방안전관리자 선임신고▲소방안전관리보조자 선임신고 ▲2·3급 안전관리자 선임 연기 신청 등이다.

임종복 서장은 “소방서 방문이 어려운 상황에서 직접 방문하지 않아도 빠른 민원처리가 가능 한 소방민원센터를 적극적으로 활용해 달라” 고 말했다.

