[아시아경제 박준이 기자] 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 75,000 전일대비 3,700 등락률 -4.70% 거래량 751,772 전일가 78,700 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 이오플로우, 외국인 8만 6150주 순매도… 주가 -2.36%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 close 는 6일 조기철 외 7명의 임직원들에게 신주교부 방식으로 보통주 5만4000주에 대한 주식매수선택권을 부여키로 했다고 공시했다.

행사가격은 6만5270원이다. 행사기간은 오는 2028년 1월6일까지다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr