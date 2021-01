류제환 전 동작구 부구청장 '조직 침묵 영향 요인 분석' 행정학 박사학위 받아 화제

류 이사장은 지방공무원 대상 조직 내 침묵현상이 갖는 의미와 중요성 밝히고 침묵현상 유발하는 원인 파악, 효과적인 관리방안 제시하는 것을 목표로 한다고 숭실대 행정학 박사학위 논문서 밝혀 눈길

[아시아경제 박종일 기자] 동작구 부구청장을 역임한 류제환 동작복지재단 이사장이 '조직침묵 영향요인에 관한 탐색적 연구'로 숭실대에서 행정학 박사학위를 취득, 화제가 되고 있다.

류 이사장은 지방공무원을 대상으로 조직 내 침묵현상이 갖는 의미와 중요성을 밝히고 침묵현상을 유발하는 원인을 파악, 효과적인 관리방안을 제시하는 것을 목표로 한다고 논문에서 밝혔다.

또, 조직에 대한 의견이나 아이디어가 있음에도 불구하고 발언하지 않고 침묵하는 조직침묵은 조직의 혁신과 변화를 방해, 이런 조직침묵 영향요인을 파악, 이를 효과적으로 관리하는 것은 최근 강조되고 있는 적극 행정의 측면에서도 큰 의미를 가진다고 볼 수 있다고 기술하고 있다.

특히, 류 이사장은 오랜 공직생활을 하는 동안 조직침묵이 공직사회에 미치는 영향력에 대해 평소 누구보다 피해를 경험하고 인식하는 등 의식있는 공무원으로 체험했던 경험을 바탕으로 공공서비스 제공의 최일선에서 시민들에게 직접적인 대민 서비스를 제공하는 일선관료인 지방공무원을 대상으로 최초로 조직침묵 영향요인을 파악하고 효과적인 관리방안을 제시했다.

더불어 조직정치지각과 상사의 리더십이 조직침묵에 미치는 영향을 공직봉사동기가 조절하는지도 살펴보았다.

이와 함께 논문에서 조직정치지각과 상사의 리더십이 공직봉사동기는 부정적인 조직침묵(체념적 침묵, 방어적 침묵)을 증가시키는 것으로 나타남에 따라 조직침묵이 갖는 부정적 영향력을 관리하기 위해서는 구성원들이 조직을 정치적으로 인식하는 정도를 낮출 필요가 있다는 대안도 제시했다.

류 이사장은 공직을 천직으로 알고 오랜 시간 본분을 다해왔으나 재직기간 중 늘 자신의 부족함을 느끼며 배움에 대한 갈증이 있었다고 회상했다.

이런 부족함을 채우고 배움에 대한 갈증을 해소하기 위해 열정과 간절함으로 이번에 행정학 박사학위를 취득하게 됐다고 밝혔다.

류 이사장은 동작구 부구청장을 마지막으로 공직을 떠나 현재 한국열린사이버대에서 행정학과 도시재생론을 강의하는 등 퇴직 이후에도 현장 행정의 경험을 바탕으로 학문적 연구와 실무경험을 학생들에게 전달하고 투영시키고 있다.

류 이사장은 "앞으로도 나눔과 지역사회 봉사활동을 위해 솔선수범하고 실천하겠다"는 포부를 밝히는 등 직무에 대한 열정과 책임감이 강하고 합리적인 성격으로 만학의 꿈을 이룬 인물로 평가받고 있다.

