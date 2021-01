경남대 외식프랜차이즈학과, 최신 설비 갖춘 ‘FOBU Baking Lab’ 오픈

2억원 투입돼 베이커리와 바리스타 실습장 등 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교 외식프랜차이즈학과는 건강과학관 5층에 제과제빵 실습실인 ‘FOBU Baking Lab’을 오픈했다고 6일 밝혔다.

대학혁신지원사업의 일환으로 구축된 ‘FOBU Baking Lab’은 조리대와 버티컬 전자동 믹서반죽기, 3구 오븐, 발효기, 파이롤러, 와플메이커, 식빵 슬라이서 등 최신 설비를 갖춘 베이커리 실습장으로, 시설 설비구축 등에 총 2억 원의 사업비가 투입됐다.

이와 함께 에스프레소 머신, 그라인더 등을 갖추어 바리스타 실습장의 역할도 함께 수행하게 되면서 경영마인드를 갖춘 글로벌 셰프와 국제감각을 갖춘 매니저 등 우수 인재를 양성하는데 더욱 박차를 가하게 됐다.

이번 ‘FOBU Baking Lab’의 ‘FOBU’는 ‘Food-franchise Business’의 줄임말로, 경영을 아는 ‘셰프’, 조리를 아는 ‘매니저’, 경영과 조리를 아는 ‘창업자’ 등 해외대학과의 연계 및 졸업생 100% 취업을 목표로 하는 채용연계형 융복합학과인 경남대 외식프랜차이즈 학과의 ‘FOBU에서 포부를 키운다!’라는 비전이 반영됐다.

이날 오픈식은 철저한 방역수칙을 준수한 채 경남대 박재윤 교학부총장과 강재관 산학부총장, 홍정효 기획조정처장, 최선욱 교무처장, 박은주 LINC+사업단장, 강옥주 건강과학대학장 등 10여 명이 참석했다.

이명성 외식프랜차이즈학과장은 “최근 젊은 층에서는 식음료와 디저트에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있다”며 “FOBU Baking Lab 구축을 통해 외식산업에 관심이 있는 학생들의 욕구를 충족시키며 교육의 질을 더욱 강화할 수 있게 되었다”고 전했다.

한편, 경남대 외식프랜차이즈학과는 2020년 한 해 동안 ▲‘제4회 식품외식산업정보를 활용한 대학생 식품/외식산업 논문경진대회’ 우수상 ▲(사)한국외식경영학회 ‘대학생 아이디어 공모전’ 최우수상 ▲‘2020 대한민국 국제요리&제과 경연대회’ 최우수상 ▲‘KOREA 월드푸드 챔피언십’ 금상 ▲(사)한국경영컨설팅학회 장려상 등 총 11개 팀 37명의 학생이 전국단위의 공모전에서 수상성과를 달성한 바 있다.

