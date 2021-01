'정인아 미안해' 굿즈 등장에 가게 홍보까지… 상업화에 비난 쇄도

[아시아경제 김영은 기자] 양부모의 학대로 숨진 16개월 입양아 정인이를 추모하는 해시태그 '#정인아미안해' 챌린지를 이용해 굿즈를 판매하거나 가게 홍보를 하는 등 상업 목적으로 사용하는 이들이 나타나 사회적 공분이 일고 있다.

5일 한 업체는 인스타그램에 해시태그(#)로 '정인아 미안해 챌린지'라고 쓴 후 '정인아 미안해'가 쓰인 굿즈를 1~3만원의 가격대에 판매하겠다는 게시글을 올렸다. 판매자는 "미안한 마음을 글씨에 담아 상품으로 만들어 보았다"라며 상품 판매 사이트에서 이같은 각종 티셔츠와 모자, 에코백 등을 판매하겠다고 말했다.

이후 한 네티즌이 판매자의 인스타그램 계정의 댓글로 수익금 용도에 대해 묻자 판매자는 "안 팔릴걸요? 무슨 그런 걱정을... 만약 팔린다면 기부할게요"라고 답변해 더욱 공분을 사고 있다. 게다가 상품 판매 사이트의 상세페이지에는 기부 또는 후원과 관련된 안내 문구가 없어 아동학대 사건을 상업의 술수로 이용했다는 지적이 이어졌다.

네티즌들 사이에서는 '진짜 미안하면 진정서나 보내라', '그 와중에 돈 벌겠다고? 상술이 도를 넘었다', '진짜로 정인이를 추모하는 게 맞냐', '이건 또 뭔지... 역겹다' 등의 비난이 따른다.

논란이 계속되자 판매자는 게시글을 삭제하고 인스타그램에 "죄송하다. 그냥 단순하게 '정인아 미안해' 챌린지를 많은 사람에게 알리고자 하는 목적에서 제품 디자인을 한 것인데 많은 분들의 질타로 생각이 짧았음을 알게 되었다"라고 해명했다. 또한 현재 판매 사이트에서도 관련 상품들을 삭제한 상태다.

한편 음식점이나 카페 등의 홍보성 게시글에 글 내용과 상관없이 단순히 '정인아 미안해' 해시태그를 끼워 넣어 상업적으로 활용하는 사례도 발생했다. 한 중국집은 탕수육 홍보 게시물을 올리고 "흑돼지로 만든 제주만의 탕수육. 이름은 일반 탕수육이지만 맛은 일반적이지 않다"라는 글을 쓴 후 가게를 홍보하는 여러 개의 해시태그와 함께 '#정인아 미안해' 해시태그도 덧붙였다.

또 술집을 운영하는 한 업주도 인스타그램에 매장 단축 영업 안내문 사진을 올리며 "코로나로 고생하시는 모든 분들 화이팅 하세요"라는 문구를 쓰고 '정인아 미안해' 해시태그를 달았다.

