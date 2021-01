LG전자, 프리미엄 무선청소기 코드제로 A9 신제품 CES서 공개

[아시아경제 이기민 기자] LG전자가 프리미엄 무선청소기 LG 코드제로 A9 신제품을 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2021에서 공개한다고 6일 밝혔다.

미국소비자기술협회(CTA; Consumer Technology Association)는 CES 개막을 앞두고 이 제품에 CES 혁신상(CES 2021 Innovation Award)을 수여했다.

신제품은 기존 모델의 다양한 장점을 계승했다. 이 제품에 물걸레 전용 흡입구인 파워드라이브 물걸레를 연결하면 청소기 한 대로 먼지 흡입과 물걸레 청소 모두 가능하다. 자동 물 공급 시스템은 물걸레가 마르지 않도록 유지해주며 사용자가 청소 방식이나 바닥 재질에 따라 정지, 1단계, 2단계 등 총 3단계로 물 공급량을 선택할 수 있다.

파워드라이브 마루 흡입구의 두께는 약 55㎜로 얇아 가구 밑 틈새 등 좁은 공간까지 청소가 가능하다. 또 탈부착이 가능한 대용량 배터리 2개를 이용하면 표준 모드에서 청소 시간은 최대 120분이다.

LG전자는 충전, 비움, 보관을 한번에 할 수 있는 신개념 청소기 거치대를 이번 신제품에 적용했다. 이 거치대는 청소기 충전은 물론 터치 한 번이면 먼지통을 자동으로 비워준다. 고객이 별도로 먼지통을 분리할 필요가 없어 편리하다.

고객은 청소기를 거치한 후 거치대 상단의 디스플레이에서 먼지비움 버튼을 누르기만 하면 된다. 먼지비움모드를 자동으로 설정하면 터치 없이 거치할 때마다 먼지통을 비운다.

새롭게 선보인 거치대는 청소기 거치는 물론 내부에 다양한 액세서리를 보관할 수 있는 일체형 구조라 공간활용도가 높고 디자인도 깔끔하다.

백승태 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장부사장은 "차원이 다른 편의성과 디자인을 갖춘 신제품을 앞세워 글로벌 프리미엄 무선 청소기 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr