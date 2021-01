[e공시 눈에 띄네]코스피-5일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 640 등락률 +12.43% 거래량 63,694,731 전일가 5,150 2021.01.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 대연4구역 재건축 시공사 선정대우건설, 흑석11구역 재개발 시공사 선정【화제의테마】 지금이 바로 부자될 기회! 꼭 사야하는 종목 TOP4 close =부산시 남구 대연4구역 주택재건축정비사업조합과 3136억원 규모 공사 수주 계약

◆ AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 4,935 전일대비 355 등락률 +7.75% 거래량 1,406,382 전일가 4,580 2021.01.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 AJ네트웍스, AJ셀카 주식 전량처분 결정AJ네트웍스, AJ캐피탈파트너스 매각 관련 MOU 체결 AJ네트웍스, 외국인 1만 9000주 순매수… 주가 1.56% close =167억원 규모 에이제이셀카 주식 213만4747주 처분 결정..."사업 효율성 제고 및 지배구조 개선 목적"

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 500 등락률 -0.17% 거래량 912,657 전일가 293,000 2021.01.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준NAVER, 이시간 주가 -1.88%.... 최근 5일 외국인 49만 5532주 순매수3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세 close =최대주주 국민연금공단의 보유 주식 10만3435주 처분...지분율 0.06%P 감소

박준이 기자 giver@asiae.co.kr