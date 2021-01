대구시교육청, 신학기 8개 학교 신설 … "개교 준비 끝"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 5일 강은희 교육감 주재로 오는 3월 새롭게 문을 여는 8개 학교에 대한 개교준비 상황에 대한 점검회의를 열었다고 밝혔다.

오는 3월에 개교하는 학교는 ▲동구 지묘동 연경지구 팔공유치원, 팔공초, 팔공중 ▲북구 연경동 연경지구 연경유, 연경초 ▲북구 국우동 도남지구 대구국제고 ▲달성군 대구공고 테크노폴리스 캠퍼스 ▲달성군 대구예아람학교 등이다.

개교 준비를 위해 지난해 교장, 행정실장을 개교 준비요원으로 사전 겸임 발령해 시설 및 운영 전반에 대한 준비 절차를 마쳤다. 관련 부서에서는 학교별 개선사항 등 사전 의견을 제출받아 학교 시설 보강공사에 반영하고 있다.

대구시교육청 관계자는 "개교 시까지 학교별 개교업무추진 상황을 매주 점검해 개교에 차질이 없도록 남은 기간 공사 및 관련 업무 추진에 만전을 기하겠다"고 전했다.

