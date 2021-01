[아시아경제 배경환 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 4,935 전일대비 355 등락률 +7.75% 거래량 1,401,705 전일가 4,580 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 AJ네트웍스, AJ캐피탈파트너스 매각 관련 MOU 체결 AJ네트웍스, 외국인 1만 9000주 순매수… 주가 1.56%AJ네트웍스, 커뮤니티 활발... 주가 25.0%. close 는 계열사 AJ셀카의 주식 213만4747주를 처분하기로 결정했다고 5일 공시했다. 처분금액은 166억5529만원이며 처분예정일은 2월 4일이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr