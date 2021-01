[포토]이동진 도봉구청장, 영상회의로 새해 첫 업무 챙겨

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 2021년 새해 첫 업무를 시작하는 4일 사내방송을 통해 직원들에게 신년사를 밝히고, 비대면 온라인 업무보고 회의를 진행했다.

신년사에서 이동진 구청장은 “코로나로 시작해 코로나로 끝난 지난해 방역지침 준수에 함께 해준 주민들과 방역의 최일선에서 수고해준 직원들에게 감사인사를 전한다”면서 “모두가 K-방역의 모범을 만들어낸 영웅들”이라고 격려했다.

또 직원들에게는 “일의 크기와 관계없이 여러분과 제가 맡고 있는 공적업무의 궁극적인 목표는 ‘지금보다 나은 세상, 지금보다 더 좋은 사회’ 일 것’”이라며 “올해도 만만치 않은 환경이지만 더 나은 세상을 위해 함께 노력해 달라“고 당부했다.

이어서 진행된 온라인 업무보고회의에서는 코로나19 대응현황과 관련해 임시선별검사소 및 생활치료센터 운영 현황 등을 보고 받고 지원에 부족함이 없는지 꼼꼼히 살폈다.

또 각 국·과별 현행사업의 진행현황에 대해 보고 받았다.

이동진 도봉구청장은 “코로나 사태로 인해 현재의 행정은 비상상황임을 인지, 주민들의 건강과 안전을 최우선에 두고 사업을 기획하고 진행시켜 나갈 수 있도록 해 달라”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr