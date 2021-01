"안방에서 뮤지컬 실시간 감상"…네이버, 온라인 공연 600여건 진행

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 지난해 600여건의 온라인 공연 라이브를 진행했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 대비 7.5배 증가한 수치다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 비대면 트렌드가 확대되면서 누적 시청 수는 전년대비 12.5배 증가한 1500만회에 달했다.

공연 라이브를 가장 많이 선보인 장르는 클래식이었고, 이용자들이 가장 많이 시청한 장르는 뮤지컬이었다.

이외에도 국악, 발레·무용, 오페라 등 다양한 콘텐츠가 비대면 라이브로 관객과 만났다.

네이버는 지난해 9월에는 '후원 라이브' 모델을 선보였다. 후원 라이브는 일정 금액을 후원한 이용자에게 공연을 감상할 수 있는 기능을 제공하는 서비스다.

현재까지 총 67개의 공연이 후원 라이브를 열었고, 관객 7만여명이 감상했다. 네이버는 후원 시 발생하는 결제 수수료를 전액 지원했다.

온라인 플랫폼을 이용해 라이브 감상 방식을 다양화하는 새로운 시도들도 이어졌다.

웹뮤지컬 '킬러파티'는 후원 라이브와 브이라이브로 관객을 만났고, 연출자나 기획자가 직접 댓글로 관객과 소통했다.

네이버 측은 디지털 굿즈 판매, 온라인 전용 콘텐츠 발굴 등 업계와 다양한 방안을 논의 중이다.

함성민 네이버 공연 리더는 "지난해 코로나19로 공연업계가 침체된 가운데 온라인에서 공연의 감동을 전달하고 창작자와 관객이 만날 수 있는 통로가 될 수 있도록 다양한 방법을 시도했다"며 "올해도 좋은 작품들이 온라인 무대에 오를 수 있도록 여러 기술과 플랫폼으로 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

