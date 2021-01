김종인 "사면은 대통령 권한…다른 사람이 이러쿵저러쿵 할 것 아냐"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 전 대통령 사면의 권한은 문재인 대통령이 갖고 있다며 "다른 사람이 이러쿵저러쿵 할 것 아니"라고 강조했다.

김 위원장은 4일 오전 국회에서 열린 비대위 회의 직후 기자들과 만나 '사면이 필요한 시점인가'라는 기자의 질문에 "필요한 시점은 대통령이 결정할 사안"이라며 이같이 말했다.

그는 "사면이란 대통령에게 주어진 헌법상의 고유한 권한"이라며 "이 문제에 대해 다른 사람이 이러쿵저러쿵 이야기할 성격이 아니"라고 강조했다.

이낙연 더불어민주당 대표와 대통령과의 교감설도 제기했다. 그는 "이 대표가 무슨 의도하에서 연초에 그런 이야기를 한 지는 모르지만, 사전에 그런 문제들에 대해 교감이 있지 않았나 생각한다"며 "그렇지 않고선 그 문제가 그냥 갑작스럽게 터져나왔다고 생각하지 않는다"고 말했다.

범야권 단일화를 외치고 있는 안철수 국민의당 대표가 서울시장 여론조사 1위를 차지한 것과 관련해서는 "단일화는 최종 목표"라며 "나는 국민의힘 대표로서 국민의힘에서 가장 당선가능성이 있는 후보를 만들어내는 게 내 책무"라며 말을 아꼈다.

나경원 전 의원, 오세훈 전 서울시장등이 서울시장 후보로 출마해야 한다는 목소리가 나오는 것과 관련, 김 위원장은 "당 내 후보자가 10명까지 가능성이 있다"며 "우리가 정한 룰에 의한 경선과정을 거쳐서 걸러내면 가장 좋은 후보가 나올 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr