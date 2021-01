황현식 LGU+ 사장 "양보다 질, 고객을 '찐팬'으로 만들어야"

취임 후 첫 신년사, 강남 틈에서 신년메시지 촬영

"고객이 주변에 우리 서비스 알리는 ‘찐팬’으로 만들어야"

"가격을 중요하게 소구했던 영업방식과 구조에서 벗어나야"

[아시아경제 한진주 기자] 황현식 LG유플러스 사장이 2021년 첫 메시지로 가격 중심의 영업방식에서 벗어나 고객이 정말 원하는 것을 끄집어내는 접근과 질적 성장을 추구해야한다고 강조했다.

4일 LG유플러스는 황현식 사장이 강남 복합문화공간 '일상비일상의틈(이하 틈)'에서 촬영한 영상으로 임직원들에게 신년메시지를 전달했다고 밝혔다. 틈은 LG유플러스가 지난해 9월 개관한 공간으로 황 사장은 고객과 만나는 현장에서 임직원들과 캐주얼한 모습으로 소통하기 위해 이곳을 택했다.

황 사장은 문답형태로 임직원들과 함께 만들어나가고 싶은 LG유플러스의 모습을 설명했다. 고객중심으로 변화하기 위한 방법에 대해 황 사장은 "모든 변화의 시작은 고객"이라며 "우리 임직원 모두가 고객에 집중하고, 소위 고객에 ‘미쳐야’한다"고 말했다. 방법론으로 "품질만큼은 고객의 기대를 뛰어넘는 수준으로 제공해야 한다"며 "고객중심으로 사고를 전환하지 못해 생겨난 만성적인 불만(Pain Point)들이 제로(0)가 되도록 전사 역량을 모아 개선해야 한다"고 말했다.

그는 가격 중심의 영업구조에서 탈피해 고객들이 자사 서비스를 직접 홍보하는 소위 '찐팬'을 만들 수 있도록 접근해야한다고 강조했다. 황 사장은 "양보다 질을 중시해 통신사업의 본질인 고객가치 개선에 집중하고, 고객이 주변에 우리의 서비스를 알리는 ‘찐팬’을 만들어야 한다"며 "고객이 원하는 것을 정교하게 세분화해분석하고, 타깃 고객이 원하는 것이 무엇인지 구체적으로 끄집어낼 수 있는 접근이 필요하다"고 말했다.

그는 이어 “영업도 고객가치를 전달하는 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 방향으로 변화해 가야 한다. 가격을 중요하게 소구했던 영업방식과 구조에서 벗어나야 한다"고 덧붙였다.

구독형 서비스나 스마트팩토리, 자율주행 등 신사업을 통해 미래 성장동력을 확보 필요성도 설파했다. 황 사장은 "통신사업에서는 질적 성장 체계를 탄탄히 하는 동시에 새로운 성장동력을 만들어가야 한다"며 "컨슈머사업에서는 경쟁력 있는 콘텐츠와 고객의 데이터를 통해 광고·구독형서비스 등 연관사업으로 확장하고, 기업사업에서는 스마트팩토리·자율주행 등에서 경쟁력 있는 솔루션을 확보해 사업화하는 선순환 구조를 만들어내야 한다"고 말했다.

마지막으로 황 사장은 변화를 만들어내기 위해서는 '즐겁고 역동적인 조직'으로 만들어나가겠다고 했다. 그는 "통신사업에서 무엇보다도 고객이 크게 변화하고 있어, 회사의 생존을 위해 빛과 같이 빠른 속도로 변화하는 조직문화가 필요하다"며 "빠르게 실험하고, 빠르게 의사결정하고, 빠르게 실행하는 '일 방식'이 조직에 일상화되도록 조직구조, 의사결정 프로세스 등을 환골탈태시켜 나가야 한다"고 설명했다.

그는 이어 "즐겁게 몰입해서 일한 성과를 평가·관리하고, 회의에서 활발한 토론이 이뤄질 수 있는 유플러스의 문화를 정착시키겠다"며 "또한 리더의 코칭 역량을 향상해 구성원의 성장과 동기부여를 도와야 한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr