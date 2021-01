이준석 "前 대통령 사면, 보궐선거 앞둔 선거용 카드 아니냐"

[아시아경제 이지은 기자] 이준석 전 미래통합당(국민의힘 전신) 최고위원이 이낙연 더불어민주당 대표가 제기한 전직 대통령 사면론과 관련, "보궐선거를 앞둔 선거용 아니냐"며 비판했다.

이 전 위원은 4일 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "국민의힘에서 책임 있는 사람 중에서 사면을 요구한 사람이 없다"며 이같이 말했다.

그는 "이 대표가 국민 통합에 대해서 눈을 뜨게 된 계기가 무엇인지 궁금하다"며 "새로운 철학을 갖게 되는 걳은 새로운 일을 겪었기 때문에 그런 것인데, 최근에 민주당이 겪었던 것이라고 하면 지지율 하락이고 이 대표는 본인의 지지율 하락"이라고 꼬집었다. 전직 대통령 사면이 지지율 하락 반전을 모색하기 위한 카드라는 해석이다.

이 전 위원은 "(사면 언급의) 의도가 정치적이고, 그렇기 때문에 국민 통합 때문이라는 말 자체는 굉장히 가볍게 들린다"며 "결국에는 지금 상황에서 보궐선거 앞두고 선거용 카드로 내미는 것 아니냐? 이렇게 비판할 수밖에 없다"고 지적했다.

이번 사면 요구가 청와대와의 교감을 바탕으로 한 것이라고 지적하기도 했다. 이 전 위원은 "청와대와 교감이 없이 이 일을 벌였다고 한다면, 자기 지지층에 대해서 전혀 유리할 것이 없는 그런 행동"이라며 "이 대표가 상식선에서 왜 했을까라는 의문이 들고, 저는 기본적으로 상의를 했다, 이렇게 본다"고 말했다.

