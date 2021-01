박진효 ADT캡스-SK인포섹 대표 "통합 법인으로 1위 보안 전문 기업 도약"

[아시아경제 부애리 기자] ADT캡스와 SK인포섹이 통합 노력을 강조하고 대한민국 1위 보안 전문 기업으로 도약하겠다고 4일 밝혔다.

박진효 ADT캡스-SK인포섹 대표는 이날 비대면으로 실시된 시무식에서 "올해는 통합 법인의 첫걸음으로 시작하는 뜻깊은 해"라면서 "통합 법인으로서 우리가 나아가야 할 목표를 정하고 정진하자"고 강조했다.

이어 그는 "ADT캡스와 SK인포섹의 성공적인 융화와 정착에 대한 뜻을 모으자"고 당부했다.

박 대표는 통합 법인의 목표로 '대한민국 1위 보안 전문 기업', '테크 기반의 미래형 보안 사업자', '글로벌 사업자'를 꼽으면서 청사진을 제시했다. 박 대표는 양사의 기존 강점을 살려 ICT 기반의 융합 보안 시장을 선도해 국내 1위 보안 전문 기업으로 자리매김할 수 있다고 밝혔다.

사업 영역 확장의 의지도 드러냈다. 박 대표는 "보안, 그 이상의 가치를 전하는 기업으로 거듭나자"면서 방역·노약자 케어, 주차·차량 관리 등 '케어&보호' 분야에서 고객 가치 확장 실현 계획을 언급했다. 박 대표는 "고객경험 혁신을 통한 서비스 1위 기업으로서 높은 품질의 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라 말했다.

아울러 그는 한 가족이 될 양사 구성원들 간의 화합과 협력을 당부하며 "통합법인의 구성원으로서 모두가 행복해질 수 있다는 믿음을 갖고 새로운 시대를 함께 만들어가자"고 덧붙였다.

한편 SK인포섹은 LSH(ADT캡스의 모회사)와 지난달 31일 SK인포섹으로 합병을 완료하고 박 대표를 1차 합병 법인의 대표로 선임했다. SK텔레콤 보안사업의 수장을 맡고 있는 박 대표는 보안 자회사인 ADT캡스와 더불어 SK인포섹의 대표도 공동으로 맡게 됐다. ADT캡스와 올해 1분기 내 SK인포섹은 합병을 완료해 새로운 통합 법인을 출범 시킬 계획이다.

