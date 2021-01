[골프토픽] 허먼, '코로나19' 발목 "PGA투어 왕중왕전 불참"

[아시아경제 노우래 기자] ○…짐 허먼(미국ㆍ사진)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 발목이 잡혔다.

3일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "코로나19에 걸려 이번 주 대회에 출전하지 못한다"며 "다음 주 소니오픈도 어떻게 될지 모르겠다"고 전했다. 올해 미국프로골프(PGA)투어 첫 대회는 7일 미국 하와이주 마우이에서 개막하는 센트리챔피언스토너먼트(총상금 670만 달러)다. 허먼은 지난해 8월 윈덤챔피언십에서 우승해 이 대회 참가 자격을 얻었지만 '코로나19' 때문에 등판이 불발됐다.

하먼이 바로 PGA투어에서 통산 3승을 올린 선수다. 센트리챔피언스토너먼트는 원래 전년도 PGA투어 우승자들만 모여 치르는 '왕중왕전'이다. 지난해 '코로나19'로 인해 많은 대회가 취소되면서 올해는 전년도 우승자 외에 2019/2020시즌 최종전 투어챔피언십 출전 선수들까지 나올 수 있게 됐다. 더스틴 존슨, 브라이슨 디섐보(이상 미국), 욘 람(스페인), 임성재(23ㆍCJ대한통운) 등 42명이 출격한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr