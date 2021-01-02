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[인사] 동두천시

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[인사] 동두천시

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최종수정 2021.01.02 14:51 기사입력 2021.01.02 14:51

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[아시아경제 라영철 기자]


■ 4급 승진·전보

▲자치행정국장(승진) 윤영순 ▲공보전산과장 이덕만 ▲생연 2동장 김 일 ▲보산동장 강성진 ▲평생교육원장 장화자 ▲민원봉사과장 박용래 ▲시설사업소장 류재암 ▲공원녹지과장 박관섭 ▲생연 1동장 남상만



■ 5급 승진·전보


▲상패동장(승진) 한영수 ▲국무조정실 파견(승진) 김성곤 ▲문화체육과장(승진) 여운성 ▲중앙동장 이춘우 ▲의회전문위원 홍도의 ▲관광휴양과장 김재헌 ▲경제팀장 양웅식 ▲중앙동 행정민원팀장 손태수 ▲정보도서관팀장 노희숙 ▲비서팀장 홍순경 ▲안전총괄팀장 최현규 ▲인구성과팀장 신명균 ▲도로관리팀장 김승호 ▲원도심활력팀장 김진환 ▲평화박물관팀장 최근화 ▲관광정책팀장 송진영 ▲기획팀장 박은수 ▲생활보장팀장 김숙자 ▲건강증진팀장 최은정 ▲의회전문위원 채미정 ▲계약관리팀장 이진단 ▲일자리센터팀장 한영희 ▲동두천보건소 안연진 ▲광고물관리팀장 한화숙 ▲보육팀장 남지영 ▲행정민원팀장 문진호 ▲세입관리팀장 김명숙 ▲공보팀장 임은승 ▲노인복지팀장 김영미 ▲맞춤형복지팀장 정혜진 ▲복지지원팀장 허희정 ▲복지관리팀장 백지윤 ▲재활용팀장 이형계 ▲CCTV관제팀장 박수열 ▲시설운영팀장 장세광 ▲건축팀장 김재호 ▲주택팀장 김혜정 ▲도시계획상임팀장 윤영인 ▲정보통신팀장 김경환 ▲안전총괄과 이소연 ▲회계과 우형동 ▲환경사업소 이상희



경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr
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