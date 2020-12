조수진 "'살려주세요' 쪽지 흔든 구치소 재소자…文 대통령 응답해야"

"교도 행정 책임자 추 장관, 대응책 강구해야" 촉구

[아시아경제 임주형 기자] 조수진 국민의힘 의원은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 서울 동부구치소와 관련, "문재인 대통령이 답해야 한다"고 촉구했다.

조 의원은 31일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "인권 변호사 출신인 문재인 대통령은 서울 동부구치소 사태에 대해 말해야 한다"면서 "지금은 백신보다 집단감염사태 대응이 더 시급하다"며 이같이 말했다.

이어 "동부구치소 일부 재소자가 쇠창살 틈으로 손을 내밀어 '살려주세요'라고 적힌 쪽지를 흔드는 장면은 대한민국이 문명국가인지를 생각하게 한다"고 지적했다.

그러면서 "구치소에서 바이러스가 퍼진 시기는 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대한 직무배제 및 징계 청구(지난달 24일)를 시작으로 정직 2개월 의결(지난 16일)까지 윤 총장 찍어내기에 전념한 시기와 거의 일치한다"고 꼬집었다. 추 장관이 교정시설의 최종 책임자인 만큼, 구치소 집단감염에 대한 책임을 져야 하는 게 아니냐는 취지의 지적으로 풀이된다.

조 의원은 "제대로 된 국가, 정부라면 서울동부구치소 사태만으로도 법무부 장관과 차관을 경질할 것"이라며 "교도 행정 책임자인 추미애 법무부 장관, 이용구 법무부 차관 역시 급하게 대응책을 강구해야 한다"라고 강조했다.

이어 "죄의 경중을 따져 꼭 수감해야 할 대상을 선별하는 것도 방법일 것"이라며 가석방 등 가능한 조치를 취해서라도 확산을 막아야 한다고 촉구했다.

한편 이날 여러 매체 보도를 종합하면, 동부구치소 내 집단감염으로 인한 코로나19 누적 확진자 수는 총 918명에 이른다. 이 가운데 직원이 21명, 수용자(출소자 포함) 897명이다.

앞서 지난달 27일 해당 시설에서 근무하던 직원 1명이 코로나19에 감염된 이후 불과 한달여 만에 확진자 수가 급증했다.

현재 법무부는 동부구치소 수용자를 다른 교정시설로 추가 이송, 감염 확산을 차단하는 방안을 검토하고 있다. 앞서 동부구치소는 무증상·경증 확진 수용자 345명을 경북북부제2교도소로 이감하고, 음성 판정을 받은 비확인 수용조 301명도 서울남부교도소 등 다른 교정시설로 옮긴 바 있다.

한편 이날 이용구 법무부 차관은 해당 시설 집단감염 사태에 대해 공식 사과했다.

이 차관은 이날 '교정시설 코로나19 집단감염 현황 및 대책 브리핑'을 열고 "서울동부구치소 코로나19 집단감염 발생과 관련, 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다는 말씀을 드린다"며 "법무부는 감염에 취약한 교정시설 내 코로나19 확산 방지를 위해 노력했으나, 구금시설이 갖는 한계와 선제적 방역 조치 미흡으로 이번 사태가 발생했다"고 밝혔다.

그러면서 "법무부는 더 이상의 추가 감염이 발생하지 않도록 교정시설 내 방역과 점검을 강화하고, 현 상황이 안정될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr