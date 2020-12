예보, 잠재리스크 관리 우수 금융회사 9곳 선정

"해당 개별지표의 수준뿐만 아니라 개선도를 함께 고려"

[아시아경제 박선미 기자] 예금보험공사는 30일 잠재리스크 관리가 우수한 9개 금융회사를 선정해 상패를 수여했다고 밝혔다.

리스크 수준에 따라 예금보험료율을 달리 적용하는 차등보험료율제도 운영 과정에서 업권별로 중점관리 잠재리스크를 선정하고, 실적이 우수한 금융회사를 표창했다.

구체적으로 가계대출 증가 등에 따른 잠재적 위험을 평가하는 가계부채위험도에서는 우리은행과 남양저축은행이, 여신포트폴리오의 상대적 위험도를 나타내는 여신혼합지수에서는 광주은행과 S&T저축은행이 각각 선정됐다. 보험사의 경우 저금리가 지속되는 환경에서 리스크 요인으로 지적되고 있는 고위험자산운용비율에서 삼성화재와 오렌지라이프, 금리리스크비율에서는 NH농협손해보험이 각각 선정됐다.

또한, 금융투자회사의 경우 최근 크게 증가한 채무보증과 고위험자산운용에 따른 리스크를 측정하는 채무보증비율과 신용노출자산비율에서 상대적으로 안정성을 보인 한양증권과 부국증권이 각각 선정됐다.

예보 관계자는 "이번 잠재리스크 관리 우수 금융회사 선정은 해당 개별지표의 수준뿐만 아니라 개선도를 함께 고려했다"며 "매년 실시되는 표창은 잠재리스크에 대한 경보를 지속적으로 발신하고, 금융회사의 관심을 높이기 위한 노력의 일환"이라고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr