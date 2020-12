국민의힘 "'내 편' 챙기기 보은 개각…빈 껍데기 인적쇄신"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 30일 문재인 대통령이 3개 부처에 대한 장관급 인사를 단행한데 대해 "'내 편' 챙기기 보은 개각"이라며 평가했다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "장관급 인사에 모두 정치인을 기용하겠다고 한다"며 "한마디로 정권의 지시를 충실히 이행한 정부여당에게 내린 보은 개각"이라고 말했다.

김 대변인은 "민의의전당 국회가 장관직으로 가는 코스가 돼버렸다"며 "이러니 정부여당이 통법부, 정권의 거수기라는 비판을 듣는 것 아닌가"라고 날을 세웠다.

그는 "심지어 사법부를 향해 '살려달라 해보라'던 이를 법무부 장관으로, 코로나 긴급재난지원금을 선거용으로 이용했다고 고백한 이를 환경부 장관으로 내정한다니 경악스럽다"며 "아무런 변화도, 기대도 할 것 없는 빈 껍데기 인적쇄신"이라고 혹평했다.

김 대변인은 그러면서 "앞으로 있을 인사청문회를 통해 장관 후보자의 적격 여부를 철저히 검증할 것"이라며 "야당 동의 없이 임명되는 27, 28번째 장관급 인사가 되는 불운의 전철은 밟지 않길 바란다"고 덧붙였다.

한편 문 대통령은 이날 추미애 법무부 장관 후임에 박범계 더불어민주당 의원을 내정했다. 환경부 장관에는 한정애 민주당 의원, 국가보훈처장은 황기철 전 해군참모총장을 각각 내정했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr