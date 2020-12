대학생이 일냈다 … 부경대 학부생 논문 국제학술지 ‘Marine drugs’ 게재

화학과 4학년 이영훈 씨, 극지서식 생물의 ‘얼음결합 단백질’ 이용 단백질 빙결저항 연구

부경대 화학과 4학년 이영훈 씨.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 학부생이 SCI급 국제 학술지에 논문을 올려 놀라운 반향을 일으키고 있다.

부경대학교(총장 장영수) 화학과 4년 이영훈 씨(25)의 논문이 최근 해양의약 분야 국제학술지 ‘Marine drugs’에 게재됐다.

이영훈 씨는 논문 ‘얼음 결합 단백질을 이용한 알코올 탈수소화효소의 빙결 저항(Protection of Alcohol Dehydrogenase against Freeze-thaw Stress by Ice-Binding Proteins is Proportional to their Ice-Recrystallization Inhibition Property)’(지도교수 김학준)을 이 학술지에 제1 저자로 게재했다.

‘Marine drugs’는 스위스 대형출판사 MDPI가 발행하는 인용지수(IF) 4.073의 SCI급 국제학술지다.

이 씨는 이 논문에서 얼음 결합 단백질을 이용해 효소에 빙결 저항성을 부여하는 연구 결과를 밝혔다.

얼음 결합 단백질은 극지에 서식하는 생물들에 주로 존재하는 단백질이다. 얼음 결정이 형성되는 것을 막아 어는 데 내성을 가지는 단백질이다.

이 단백질을 이용하면 다양한 물질에 냉동 저항성을 줄 수 있어 여러 번 얼리고 녹이더라도 물질의 특성을 보존할 수 있다.

이 씨는 이번 연구에서 얼음 재결정 저항성이 다른 두 가지 얼음 결합 단백질과 알코올 탈수소화효소를 반복적으로 얼리고 녹이면서 형광물질인 ANS를 이용해 구조변화를 관찰했다.

연구 결과 얼음 재결정 저항성이 높은 얼음 결합 단백질일수록 빙결·해동에 따른 구조변화가 작고, 일반적인 단백질인 ADH는 구조변화가 비교적 큰 것으로 나타났다.

활성을 실용적으로 보존하는 얼음 결합 단백질의 농도도 알아냈다. 알코올 탈수소화효소와 얼음 결합 단백질의 농도를 변화시켜가며 알코올 탈수소화효소의 활성 변화를 측정한 결과, 얼음 재결정 저항성이 높은 얼음 결합 단백질(LeIBP)을 500?g/ml 이상의 농도로 사용했을 때 의미있는 효과가 있다는 것을 밝혔다.

이 씨는 “이번 연구로 단백질을 냉동하고 해동하는 과정에서 활성을 최대한 보존할 수 있는 얼음 결합 단백질의 종류와 농도를 알아낼 수 있었다. 연구 결과를 약품이나 식품 등의 다른 다양한 단백질의 냉동 보관법에 적용할 수 있도록 후속 연구를 하겠다”고 말했다.

