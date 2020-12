[아시아경제 오주연 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 28,500 전일대비 300 등락률 +1.06% 거래량 132,902 전일가 28,200 2020.12.30 11:50 장중(20분지연) 관련기사 한화에어로스페이스, 방사청과 1821억 규모 헬기 엔진 공급 계약한화테크윈 "2021년 영상보안 트렌드는 'R.O.D.E.O'"현대일렉·한화에어로, 권리귀속 서류 안주고 납품사 기술만 요구…공정위 제재 close 는 종속회사인 한화디펜스주식회사가 방위사업청과 1499억원 규모의 K105A1자주포 2차양산 외 24항목에 대한 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 한화에어로스페이스의 2019년 연결기준 매출액 대비 2.85%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr