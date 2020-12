신한캄보디아은행, 프놈펜에 2개 영업점 추가 개점

프놈펜 핵심 상업지역에 벙깽꽁, 마오쩌둥 영업점 동시 개점

코로나19 확산 속 고객 접점 및 편의 증대 위한 채널 확대 지속

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행의 캄보디아 현지법인 신한캄보디아은행은 프놈펜 시내에 벙깽꽁, 마오쩌둥 2개 영업점을 추가 개점했다고 30일 밝혔다.

두 지점이 위치한 벙깽꽁 지역과 마오쩌둥로(路)는 캄보디아 거주 외국인 및 고자산가들이 거주하고 있으며 상업 시설이 밀집한 수도 프놈펜의 핵심 상업지역이다.

신한캄보디아은행은 코로나19 확산 속에서도 고객의 접점 및 편의 증대를 위해 캄보디아 수도 프놈펜 내 주요 지역에 영업망을 구축하고 있으며 지난 1월 츠바암포, 쎈속, 뚤곡 지점에 이어 이번 벙깽꽁, 마오쩌둥 지점까지 올해에만 5개 영업점을 개점해 현재 11개 영업점을 갖추고 있다.

또 내년 1월 중산층의 신흥 주거지로 떠오르는 쯔로이 짱바 지역을 비롯해 씨엠립 등 캄보디아 주요 거점 지역을 중심으로 영업점을 확대해 나갈 계획이다.

신한캄보디아은행은 영업 채널 확장뿐 아니라 질적 성장을 위해서도 노력하고 있다.

최근 스마일콜 제도를 도입하고 컴플라이언스 프로그램을 강화하는 등 고객의 의견을 경청하고 이를 은행 운영에 반영하는 고객 중심 경영에 힘쓰고 있으며 현지 맞춤형 모바일 뱅킹 신한 쏠(SOL) 시행, 현지 모빌리티 업체 TADA와의 전략적 제휴 등 디지털 트랜스포메이션 추진을 통한 미래 경쟁력 확보에도 주력하고 있다.

이러한 노력을 통해 11월말 기준 총자산은 전년 동기대비 30.4% 증가한 5억9000만 달러, 당기순이익은 52% 증가한 1100만 달러를 달성했다.

신한캄보디아은행 관계자는 "코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 현지 고객들과 함께 동반 성장하는 상생 영업을 통해 캄보디아 현지에서도 고객들에게 인정받는 은행이 되겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr