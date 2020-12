싸인텔레콤, 국방부 'AI융합 해안경비시스템' 구축 본격화

[아시아경제 임주형 기자] ㈜싸인텔레콤이 과학기술정보통신부 'AI융합 해안경비시스템 구축사업'을 본격화한다.

싸인텔레콤은 인공지능(AI) 기반의 객체인식 알고리즘 및 추적감시 기술이 적용된 통합시스템을 시작으로, 미래 잠재적 위협과 비군사적 위협(밀입국, 테러, 재난) 등에 대비하기 위한 해안 경계·감시 체계를 구축할 계획이다.

특히 올해 말까지 과기정통부 과제의 1차년도 개발로 감시카메라, 레이다 신호, 선박 위치정보의 연동 기술 구현을 마무리 중이며, 오·경보 없는 해안 경비시스템 구축에 필요한 AI 데이터를 확보했다. 이에 내년부터 시행되는 2차년도 개발에는 올해의 성과를 기반으로 영상AI, 신호AI, 선박AI를 고도화해 통합군의 해안 감시 인력을 큰 폭으로 줄일 수 있도록 한다는 계획이다. 해안 경비에 대한 오·경보 최소화와 운용 편의성 향상을 도모하고, AI클라우드 구축을 통해 육군 전 해안소초 등에 확대 적용할 수 있게 한다는 구상이다.

특히 영상AI와 신호AI 기술이 이동체에 탑재됨으로써 표적 탐지 및 추적에 활용 가능해 감시정찰정보체계인 전장감시체계(ISR)와 관련 감시(Surveillance) 시장 이외에도 척후(Reconnaissance) 시장으로도 확장 가능할 것으로 예상된다.

한편 정부 사업은 한국판 뉴딜정책의 대표과제인 'AI융합 프로젝트(AI+X)'의 일환으로, AI 기술이 적용된 해안경계 영상장비 및 신호장비, 선박 운용정보 통합 운영시스템을 구축하여 군 병력 감소에 따른 대응책을 마련하고 해안경계를 고도화하기 위한 것이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr