휴대폰 개통·번호이동 '네이버 인증서'로 가능해진다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 이동통신 서비스 가입에 '네이버 인증서'를 활용할 수 있다.

네이버와 미디어로그, LG유플러스,LG헬로비전은 과학기술정보통신부로부터 '비대면 이동통신 가입서비스에 대한 임시 허가'를 획득했다고 30일 밝혔다.

이번 임시허가를 통해 미디어로그의 'U+알뜰 모바일', LG유플러스·LG헬로비전의 '헬로모바일' 이용자는 비대면으로 서비스에 신규 가입이 가능해진다. 번호이동과 기기변경시에도 본인 인증 수단으로 네이버 인증서를 사용할 수 있게 됐다.

그동안 비대면으로 이동통신 서비스를 가입하려면 신용카드, 범용인증서 등으로 본인 인증을 진행해야 했다.

LG계열 이동통신분야에서는 네이버 인증서를 도입해 편의성이 높아질 전망이다. 네이버 인증서에 도입된 다양한 보안 기술을 바탕으로 이용자 신원을 안전하고 정확하게 확인한 후 가입 절차가 이어지는 방식이다.

미디어로그의 'U+알뜰모바일'과 LG헬로비전 '헬로모바일' 고객은 내년 1월 중 네이버 인증서로 가입할 수 있으며, LG유플러스 고객에게는 순차적으로 개시 될 예정이다.

오경수 네이버 인증서 서비스 리더는 "긴밀한 협력을 통해 안전하면서도 간편한 인증 환경 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

