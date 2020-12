합천군, 감염병 관리 종합평가 우수기관 선정

국무총리 기관 표창 수상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 질병관리청에서 시행한 2020년도 감염병 관리 종합평가에서 우수기관으로 선정돼 국무총리 기관 표창을 수상했다고 30일 밝혔다.

질병관리청은 감염병 예방 강화를 위해 전국 보건소를 대상으로 종합적인 평가를 한 결과 합천군은 감염병 발생 관리, 국가 예방접종, 결핵 관리 분야 등 모든 지표에서 우수한 성적을 거둬 이번 수상의 영광을 안게 됐다.

군은 요양병원과 요양원 등 감염 취약 시설을 대상으로 월 2회 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 접촉자 범위를 확대해 선제적 전수검사를 하는 등 지역 내 2차 감염 예방을 위해 철저히 대응하고 있다.

주동회 합천군보건소장은 “최근 코로나19가 집단 및 산발적으로 발생함에 따라 지역사회 확산이 우려됨으로 사회적 거리두기, 방역 수칙 등을 준수할 것을 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr