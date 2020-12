일본 코로나19 신규 확진자 또 3000명대…도쿄 856명

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본에서 29일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 3000명대를 기록했다.

NHK 방송 집계에 따르면 이날 오후 8시를 기준으로 전국에서 확인된 신규 감염자는 총 3571명이다. 일일 확진자 수는 지난 12일 이후 7일째 3000명을 넘어섰다.

지역별로는 도쿄에서 가장 많은 856명이 확인됐다. NHK방송은 "15일 연속 요일별 최다를 갱신하고 있다"며 "감염자 중 68%인 585명은 감염경로를 알 수 없다"고 전했다.

또한 가나가와(395명), 사이타마(300명), 지바(216명) 등 도쿄와 인접한 3개 현(縣)에서도 신규 확진자가 다수 확인됐다.

이날까지 전국에서 확인된 누적 확진자는 22만8059명을 기록했다. 사망자는 44명 늘어난 3382명으로 파악됐다. 집중 치료를 받는 중증 환자는 675명으로 전날보다 14명 늘었다.

도쿄의 경우 누적 확진자 5만7896명, 사망자 618명으로 확인된다. 이날을 기준으로 한 중증 환자 수는 전날보다 3명 늘어난 84명으로 지난 5월 긴급사태 선포가 해제된 후 최다를 기록했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr