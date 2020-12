DMC파인시티자이, 무순위 30만명 가까이 신청…"최고 경쟁률"

[아시아경제 유현석 기자] 서울 은평구 수색증산뉴타운 'DMC파인시티자이' 잔여 1가구에 대한 무순위 청약에서 역대 최고 경쟁률이 나왔다.

GS건설은 29일 오전 10시부터 '자이 앱(애플리케이션)'을 통해 DMC파인시티자이 미계약 잔여 물량 1가구(59㎡A형)에 대한 무순위 청약 접수를 진행했다. 하지만 개시 초반부터 수많은 신청자가 몰리며 접속에 장애가 빚어지기도 했다.

이날 접수 마감 후 신청자 수를 집계한 결과 1가구 모집에 29만8000여명이 몰렸다고 GS건설은 밝혔다.

이는 역대로 진행된 무순위 청약에서 가장 높은 경쟁률이다. 지난달 세종에서 무순위 청약 물량으로 나온 '세종 리더스포레 나릿재마을 2단지'는 1가구 모집에 24만9000여명이 몰렸다. 이보다 많은 것이다.

무순위 청약은 청약통장 보유나 무주택 여부 등 특별한 자격 제한 없이 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있다. 또 당첨되더라도 재당첨 제한이 없다.

특히 올해 무순위 청약의 평균 경쟁률은 전날까지 39.4대 1로, 지난해(21.6대 1)의 약 2배에 달한다.

미계약분은 애초 공급 시점의 분양가로 다시 공급되기 때문에 그간 급등한 주변 시세 대비 월등히 저렴한 '로또'로 여겨지기 때문이다.

이날 무순위 청약을 진행하는 물건의 분양가는 발코니 확장비를 포함해 5억2643만원이다.

근처에 있는 'DMC롯데캐슬더퍼스트' 전용면적 59㎡의 분양권이 지난달 10억5000만원에 팔린 점을 고려하면 가격이 5억∼6억원 낮은 셈이다.

공급이 부족한 서울 분양 물량이다. 여기에 수색역이 가깝고 미래에 호재가 많은 수색증산뉴타운이라는 입지가 인기 요인으로 꼽힌다.

이 물건은 지난 8월 1순위 청약 당시 평균 경쟁률 34.4대 1에, 당첨 가점이 최저 65점, 최고 74점을 기록할 정도로 인기를 끌었다.

당첨자는 무작위 추첨을 통해 30일 오전 10시에 발표하며 당일에 1억원이 넘는 계약금을 납부해야 한다.

