[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 내년 1월 4일부터 본청과 직속기관의 전화번호를 전면 개편한다고 29일 밝혔다.

그동안 곡성군의 전화번호는 부서별로 연속된 번호체계를 유지하지 못한 탓에 군민들이 번호를 찾기가 어렵고 혼동의 소지가 있었다.

이에 실과별 직제순으로 연속된 행정전화번호를 부여한다는 것이 이번 개편의 요지다. 이를 통해 곡성군은 민원인들의 편의성과 직원들의 업무 효율성이 높아질 것으로 기대하고 있다.

개편 대상은 본청은 물론 직속 기관인 농업기술센터, 보건의료원, 상하수도사업소, 읍면 사무소까지 모든 관할 기관 전체가 해당된다.

군 관계자는 “개편된 전화번호가 익숙해질 때까지 일시적으로 불편할 수 있다. 새롭게 바뀌는 행정전화번호부를 본청 민원실과 읍면 사무소에 비치하고, 마을회관과 군 홈페이지에도 게재하는 등 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr