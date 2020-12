[인사] 전남소방본부

◇소방정 승진

▲소방본부 소방행정과장 이정현 ▲소방본부 대응예방과장 이중희 ▲소방본부 구조구급과장 김석운 ▲소방본부 소방감사담당관 박용주 ▲소방본부 119종합상황실장 박학순 ▲완도소방서장 윤예심

◇소방정 전보

▲광양소방서장 최현경 ▲담양소방서장 박상래 ▲보성소방서장 조제춘 ▲강진 소방서장 윤강열 ▲장흥소방서장 문병운

◇소방령 승진

▲소방본부 대응예방과 최봉석 ▲소방본부 119종합상황실 김용진 ▲목포소방서 현장지휘단장 김유섭 ▲순천소방서 현장지휘단장 류충석 ▲나주소방서 현장지휘단장 김영훈 ▲해남소방서 현장지휘단장 강덕훈 ▲영암소방서 예방안전과장 김성진 ▲강진소방서 대응구조과장 이용재 ▲무안소방서 예방안전과장 김선옥 ▲무안소방서 현장지휘단장 정병철 ▲완도소방서 대응구조과장 이재정 ▲완도소방서 예방안전과장 차경천

◇소방령 전보

▲소방본부 소방행정과 서승호 ▲소방본부 대응예방과 임동곤 ▲소방본부 구조구급과 박보영 ▲소방본부 소방감사담당관 박천조 ▲소방본부 소방교육과 정강옥 ▲소방본부 소방교육과 최진석 ▲소방본부 소방교육과 류도형 ▲소방본부 119종합상황실 김재출 ▲목포소방서 예방안전과장 김춘성 ▲여수소방서 소방행정과장 최병준 ▲순천소방서 대응구조과장 이종량 ▲나주소방서 소방행정과장 최진규 ▲나주소방서 대응구조과장 한성준 ▲나주소방서 예방안전과장 박양보 ▲광양소방서 소방행정과장 박기철 ▲광양소방서 대응구조과장 박은수 ▲보성소방서 예방안전과장 정삼태 ▲영암소방서 소방행정과장 천석호 ▲영암소방서 예방안전과장 박희섭 ▲영광소방서 소방행정과장 정민성 ▲화순소방서 대응구조과장 서덕보 ▲무안소방서 소방행정과장 조종래 ▲고흥소방서 소방행정과장 안재춘 ▲고흥소방서 대응구조과장 강상언 ▲고흥소방서 예방안전과장 김성진 ▲장성소방서 예방안전과장 박하석 ▲완도소방서 소방행정과장 박창일

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr