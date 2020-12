전남도교육청, 2021년 중등교사 임용 ‘1차 합격자’ 발표

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2021학년도 중등교사 임용후보자 선정경쟁 1차 시험 합격자 1391명의 명단을 본청 홈페이지를 통해 29일 발표했다.

이번 1차 시험은 4039명이 응시해 평균 5.72대 1의 경쟁률을 보였고, 최종 706명을 선발할 예정이다.

선발예정인원 제1차 합격자는 공립 799명, 사립 592명으로 총 1391명이다. 합격자는 오는 30일·31일 관련 증명서류를 우편으로 제출하며, 코로나19 예방을 위해 방문접수는 받지 않는다.

1차 시험 개인별 합격여부와 성적은 전남도교육청 나이스 교직원 온라인채용시스템에서 29일부터 확인할 수 있다.

2차 시험은 내년 1월 20일~21일 실기평가, 1월 26일 수업실연, 1월 27일 교직적성 심층면접 순으로 실시한다.

코로나19 확진자는 응시가 불가하며, 자가격리 대상자는 사전 신청을 받아 별도시험장에서 응시할 수 있다. 사전 신청 기간은 내년 1월 11일~18일(실기평가), 1월 18일~22일(수업실연·교직적성 심층면접)까지다. 사전 신청 기간 이후 자가격리 통지를 받은 응시자에 한해 추가 신청이 가능하다.

최종합격자는 내년 2월 10일 전남도교육청 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

