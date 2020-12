권영진 대구시장, '제1회 한국지방자치대상' 수상 … 한국지방신문협회 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 권영진 대구시장이 '2020 한국지방자치대상' 제1회 수상자로 선정돼, 29일 시청에서 표창장을 받았다.

한국지방자치대상은 한국지방신문협회(회장 이상택 매일신문사장)가 그해 지역 발전에 가장 큰 공로가 인정되는 광역단체장을 선정해 수여하는 상이다.

권영진 시장은 올해 2~3월 지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 당시 성공적인 방역을 이끈 공로를 높이 인정받았다.

또한 지난해 7월부터 1년간 대한민국시도지사협의회 회장을 하면서 지방분권과 국가균형발전을 위해 적극 노력하는 한편 대구시청 신청사 후보지 선정 과정에 전국 최초로 숙의민주주의를 도입해 15년간 묵은 과제를 깔끔하게 마무리했다는 평가를 받았다.

권영진 시장은 "이 상은 지역의 발전과 지방분권을 통한 국가균형발전을 위해 더욱 노력하라는 의미인 것 같다"며 "올 한해 코로나19로 닥친 많은 어려움 속에서도 위대한 대구정신을 보여준 대구시민들에게 이 상의 영광을 돌린다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr