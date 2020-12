장석웅 전남교육감 신년사 “전남 미래교육 원년을 꿈꾸며”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 “어떤 위기에도 흔들림 없는 ‘지속가능 미래교육 원년’으로 삼아 포스트 코로나 시대 전남교육의 희망이 되고 새로운 표준이 되도록 하겠다”고 새해 의지를 밝혔다.

29일 장석웅 교육감은 도교육청 2층 기자실에서 신년 기자회견을 통해 내년도 전남교육 비전과 역점과제를 제시했다. 이날 브리핑은 코로나19 감염예방을 위해 비대면 방식으로 진행됐으며, 전남교육 유튜브 채널을 통해 생중계했다.

장 교육감은 “내년은 전남 모든 아이들이 더욱 즐겁게 배우며 건강하게 성장하는 한 해가 되도록 ‘사람이 중심이 되는 교육’을 통해 공정성과 포용성을 높이겠다”며 다섯 가지 정책과제를 제시했다.

먼저 미래 수업혁신으로 배움이 즐거운 당당한 학생을 기르기 위해 ▲기초학력 책임교육 ▲미래형 에듀테크 구축 ▲온·오프라인 병행 수업 혁신을 강력히 추진할 방침이다.

특히 초·중 중·고 통합운영학교 및 그린스마트 미래학교 구축으로 미래인재 양성의 기반을 다지고, 작은 학교의 강점을 살린 ‘농산어촌 유학 프로그램’을 운영해 작은 학교와 마을에 활력을 불어넣는다는 계획이다.

또 평화의 감수성과 공존의 가치를 키우고 기후변화 위기에 대응하기 위한 생태환경교육 강화, 대규모 감염병 ‘상시 위기 대응시스템’ 구축 등을 통해 모두가 주인인 안전한 학교를 만들 예정이다.

더불어 학교 현장을 중심에 둔 따뜻하고 청렴한 행정 구현을 위해 도교육청과 산하의 방만한 조직을 재정비하고, 인사제도의 혁신을 지속해나가는 한편 청렴도를 획기적으로 높일 계획이다.

이와 함께 학부모와 지역민의 학교교육·지역교육 참여 확대, 마을교육공동체 확장, 지역사회와 협력체제 강화를 통해 자치와 협치가 살아 숨 쉬는 전남 생태계를 구현하겠다는 방침이다.

장 교육감은 “올해는 코로나19로 고통스러운 상황에서 아이들의 배움과 안전은 지켜야 한다는 신념으로 원격수업과 생활지도, 방역과 돌봄의 무거운 짐을 지고 우환질고의 터널을 지나왔다”고 회상했다.

이어 “우려했던 원격수업과 등교수업은 큰 차질 없이 이뤄졌고, 신속하고 촘촘한 방역체계를 가동해 학생과 교직원의 감염을 최소화할 수 있었다”고 평가했다.

그러면서 올해 주요 성과로 ▲‘전남교실ON닷컴’ 수업 플랫폼 개발 ▲친환경 농수산물 꾸러미 사업 ▲기초학력 전담교사제 ▲초등 저학년 학급당 학생수 감축 ▲창의적인 과학교육과 소프트웨어센터 운영 등을 꼽았다.

장 교육감은 “코로나19가 언제까지 지속될지는 모르지만, 어둠이 길수록 새벽은 빛나게 다가온다”며 “길 없는 어둠이라고 행여 주저앉지 말고 간절한 바람으로 걷다 보면 모두가 빛나는 전남 미래교육의 첫새벽에 당도하리라 믿는다”고 새해 희망을 피력했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr