10명 중 9명 코로나發 '학습 격차' 발생…"디지털 성범죄 심각"

서울교육청 시민참여단, 정책 권고안 발표

학습 격차 해소 방안 '공교육 내실화' 가장 많아

디지털 성범죄 예방 52.9% 지속적 단속·감시, 처벌 강화

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 서울 시민 대부분은 학생들 사이 학습 격차가 발생했다고 생각하는 것으로 나타났다.

서울교육청은 시민참여단이 참여해 만든 '2020 서울교육공론화: 코로나 시대,서울교육에 바란다' 정책 권고안을 29일 발표했다. 이번 권고안은 학습격차 해소방안, 온라인 수업 등 등교 형태, 디지털 시대의 성교육 등 세 가지 주제에 대한 학생, 학부모, 교사 등 시민 307명의 온라인 설문조사를 통해 마련됐다.

학습격차 해소방안에 관한 조사에는 서울 시민 100명이 참여했으며 96.0%가 '코로나 시작 이후 학습격차가 발생했다'고 답했다. 학습격차가 발생했다고 생각하는 사람들은 원인(3개 중복응답)으로 '개인·학부모의 학업 관심도 차이'(61.5%)를 가장 많이 꼽았다. 그 다음은 '사교육 현황에 따른 차이'(51.0%), '가정의 경제적 여건의 차이'(47.9%), '학교별 온라인 수업의 내용 차이'(41.7%), '부분 등교로 인한 온라인 수업 확대'(29.2%), '학습 기기·인터넷 사용 등 온라인 수업 인프라의 차이'(28.1%), '학교 및 선생님의 관심도의 차이'(19.8%), '학군, 지역사회 분위기 차이'(15.6%) 등 순이었다.

학습 격차 해소 방안으로는 '공교육 내실화'(34.0%)'가 가장 높은 응답률을 차지했다. 이어 '등교수업 확대 및 정상화'(32.0%), '학생ㆍ학부모의 개인적 관심과 노력'(18.0%), '취약층, 저소득층에 대한 경제적 지원 및 학습 인프라 제공'(13.0%)이 뒤를 이었다.

◆등교수업시 교내 밀집도 최소화 필요= 총 103명이 참여한 등교 형태 관련 조사에서는 전체의 73.8%가 '현재와 같이 코로나19 상황에 따라 등교 수업과 온라인 수업을 병행해야 한다'고 응답했다. 이에 반해 조사대상 중 25.2%는 '코로나19가 장기화·일상화돼 전면 등교 수업 진행 방식으로 정책이 마련돼야 한다'고 답했다.

등교수업 시 안전성 확보 방안(2개 중복응답)으로는 '교내 밀집도 최소화'라고 답한 사람이 조사 대상의 58.3%로 가장 많았다. 그 뒤를 '학생 관리·감독을 위한 보조 인력 배치'(40.8%), '교내 방역 강화'(38.8%)가 이었다.

온라인 수업 시 효과적인 교수학습 방안(2개 중복응답)으로는 조사 대상의 54.4%가 '다양한 방식으로 교사와 학생 소통 확대'를, 53.4%가 '화상수업 도구 등을 활용한 쌍방향 수업 확대'를 제시했다. 반면, 학생과 교사는 다양한 방식으로 교사와 소통확대를 꼽았다. 이를 위한 방안으로 '학교생활, 수업내용 등에 대한 질의응답 및 피드백 강화'(55.3%), '쌍방향 의사소통에 필요한 기기·인터넷 환경 제공'(50.5%), '실시간 수업 확대'(42.7%) 등의 순으로 높았다.

디지털 성교육과 관련한 조사에는 시민 104명이 참여해 이들 중 92.3%가 '디지털 성범죄가 심각하다'고 답했다.

디지털 성범죄 예방을 위한 방법으로 '지속적 단속·감시, 처벌 강화'가 52.9%로 가장 높다. 다음으로 '유해 온라인 컨텐츠 차단 기술 개발'(41.3%), '디지털 성범죄 예방교육 강화'(34.6%), '양육자와 학생간의 소통을 위한 학부모 성교육 기회 확대'(28.8%), '온라인 시민의식 형성을 위한 교육이나 가이드라인 마련'(15.4%), '배려와 존중의 학교 성문화 조성하기'(13.5%), '디지털 성범죄 예방 교육을 위한 교(강)사의 전문성 제고·교육지원'(13.5%) 등의 순이었다.

시민참여단은 이번 조사 내용을 바탕으로 코로나 사태와 같은 유행병·재난 상황에 대비한 서울교육청만의 '학교 운영 매뉴얼·원칙'을 수립할 것을 제안했다. 매뉴얼 수립 시, 등교 방안과 방역·안전에 대한 내용 뿐 아니라 학생관리 및 소통에 대한 내용을 중요하게 포함해야 하며, 이러한 과정에는 교사, 학부모, 학생 등 교육 3주체와 관련 분야의 전문가가 반드시 참여할 수 있도록 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr