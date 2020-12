親트럼프 뉴욕포스트마저 "미친짓 멈춰라" 사설

[아시아경제 권재희 기자] 대표적인 친(親) 트럼프 성향의 매체 중 하나인 뉴욕포스트가 대선 불복 입장을 굽히지 않는 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 쓴소리를 날렸다.

28일(현지시간) 뉴욕포스트는 전면에 '대통령...미친 짓을 멈춰라' 라는 제목과 함께 트럼프 대통령의 사진을 게재했다. '당신은 선거에서 패배했다-당신의 업적을 보전하는 방법'이라는 부제도 달았다.

같은날 뉴욕포스트는 사설에서도 "우리나라의 향후 4년을 위한 매우 중요한 순간을 1주일 남겨 놓고 있다"며 "당신과 국가를 위해 포기해야 한다"고 지적했다.

사설은 트럼프 캠프가 300만달러(약 33억원)를 내고 실시한 위스콘신주 2개 카운티의 재검표 결과 조 바이든 대통령 당선인과의 격차가 더 벌어진 사실을 언급하며 "당신은 선거를 조사할 권리가 있지만, 그 노력으로 아무것도 찾지 못했다"고 강조했다.

이어 대선 음모론을 주장해 캠프 법률팀에서도 쫓겨난 시드니 파월에 대해서는 '미친 사람'이라고 비난했고, 트럼프 대통령에게 사면을 받은 뒤 계엄령을 거론한 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관에 대해서는 반역죄나 다름없다고 비판했다.

사설은 "선거 패배에 화가 난 것은 이해하지만, 이 길을 계속 가는 것은 파멸"이라며 "당신을 지지하는 신문으로서 말하는데, 영향력을 강화하고 미래 복귀를 위한 발판을 마련하고 싶다면 분노를 생산적인 것으로 바꿔야 한다"고 했다.

그러면서 이 신문은 다음 달 5일 실시되는 조지아주 상원의원 결선투표에 집중할 것을 주문했다.

미국은 지난달 3일 대선과 함께 상원의원 선거를 치렀지만 2석이 걸린 조지아주의 경우 과반 득표자가 없어 결선투표를 실시한다.

100석의 상원 의석은 현재 공화당 50석, 민주당 48석이다.

조지아 선거에서 공화당이 한 석이라도 차지하면 다수당을 유지할 수 있지만, 두 석 모두 민주당이 승리한다면 다수당이 바뀐다.

사설은 "조지아주에서 공화당이 승리하면 바이든이 당신의 업적을 되돌리는 것을 막을 수 있을 것"이라며 "상원을 확보한다는 것은 당신의 유산을 확보한다는 것을 의미한다"고 말했다.

또 "조지아주 후보를 지지하기 위해 당신이 가진 매력과 영향력을 이용해야 하고, 승리를 위해 당신의 지지자들을 동원해야 한다"며 "당신의 불만이 아니라 그들의 성공에 집중해야 한다"고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr